Survivor'da 4 Åžubat Cumartesi gecesi hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±lar eleme adayÄ± oldu

Survivor 2017'de dÃ¼n dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan iki yarÄ±ÅŸmacÄ± elemeye adayÄ± oldu

4 Åžubat Survivor eleme adaylarÄ± belli oldu. Gönüllüler TakÄ±mÄ±'ndan iki kiÅŸi bu hafta eleme potasÄ±na çÄ±kacak. Ada konseyinde ismi yazÄ±lan kiÅŸi Denisa oldu. Denisa takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na sitem ederek sürekli eleme potasÄ±na olmaktan yorulduÄŸunu söyledi. Denisa uzun zamandÄ±r takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nÄ±n bu hafta elenip elenmeyeceÄŸi merak konusu.

Bir diÄŸer eleme adayÄ± ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n sahibi Volkan, Erdi'nin performansÄ±nÄ± yeterli görmediÄŸini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na meydan okumayÄ± ihmal etmedi.