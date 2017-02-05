Ferdi Tayfur referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ± AtatÃ¼rksÃ¼z olmaz

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ferdi Tayfur, yapÄ±lacak referandum hakkÄ±nda konuÅŸarak, "AtatÃ¼rksÃ¼z olmaz. Ben AtatÃ¼rk'Ã¼n kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±na inanmÄ±yorum. BÄ±rakmÄ±ÅŸ olduÄŸu cumhuriyete inanÄ±yorum. " dedi.

Sinema, müzik ve edebiyat dalÄ±nda bir çok eser vermiÅŸ olan 'Ferdi Baba' lakaplÄ± efsane sanatçÄ± Ferdi Tayfur, yeni kitabÄ± 'ParaÅŸütteki Çocuk' ile tekrardan gündeme geldi. Türkiye'nin sorunlarÄ±na da deÄŸindiÄŸi romanÄ±nda adÄ±ndan söz ettiren Ferdi Tayfur, Hürriyet gazetesine röportaj verdi.

ParaÅŸütteki Çocuk kitabÄ±nda Milli Mücadele ve Atatürk'e vurgular yapan Ferdi Tayfur, "BaÅŸbakan olabilirsin, bakan olabilirsin, reisicumhur bile olabilirsin ama sanatçÄ± olamazsÄ±n" diyor. Askerde, Ankara'da bando bölüÄŸündeydim ben. Atatürk'ün bu lafÄ± yazÄ±yordu duvarda. Gider gelir o lafÄ± okurdum. Çok sözü var ama sanatçÄ± olarak en etkilendiÄŸim sözü budur. TeÅŸvik ediyor insanÄ±. Atatürk'süz olmaz." ifadelerini kullandÄ±.

"SEN UNUTURSUN, DÜNYA UNUTMAZ"

"Hiç ümitsizliÄŸe kapÄ±ldÄ±nÄ±z mÄ±?" sorusuna Tayfur, "Ben kapÄ±lmÄ±yorum. Atatürk de öyle bir intiba bÄ±rakmÄ±ÅŸ ki sen unutursun ama dünya unutmaz. DüÅŸünebiliyor musun? Mao, kültür devrimini yapmÄ±ÅŸ adam... "Ben Çin'in Atatürk'üyüm" diyor. Sen unutabilirsin ama dünya unutmaz, kÄ±nar hem de. "Vay be" derler, "Bir adamÄ± sÄ±ÄŸdÄ±ramadÄ±lar..." "Bir adamÄ±n heykelini bile sÄ±ÄŸdÄ±ramadÄ±lar" derler. " cevabÄ±nÄ± verdi. Tayfur, son olarak Mustefa Kemal Atatürk için ÅŸu cümleleri ekledi: "Ä°deallerini yazmÄ±ÅŸ, çizmiÅŸ, Nutuk'lar bÄ±rakmÄ±ÅŸ. "YaparsanÄ±z böyle olur, yapmazsanÄ±z siz bilirsiniz" demiÅŸ, gitmiÅŸ adam. Allah rahmet eylesin. Kim, ne derse desin. Ben Atatürk'ün kötü bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±na inanmÄ±yorum. BÄ±rakmÄ±ÅŸ olduÄŸu cumhuriyete inanÄ±yorum. Gözümü öyle açtÄ±m çünkü. "

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