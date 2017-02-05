Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/02/2017 13:39

ÅžÃ¶hreti okul hayatÄ±nÄ± sona erdirecek


Fizik dersinin sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ktan sonra okul yÃ¶netimiyle tartÄ±ÅŸan Aleyna Tilki okuldan kovulabilir.

Henüz 17 yaÅŸÄ±nda sahneye çÄ±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Aleyna Tilki için, halen devam eden okul kariyeri de tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu. Bir lise öÄŸrencisinin sahnelerde olmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale gelmiÅŸti. GeçtiÄŸimiz günlerde, Aleyna Tilki'nin ÅŸöhreti, okul hayatÄ±yla çarpÄ±ÅŸtÄ±. 100 puan aldÄ±ÄŸÄ± fizik sÄ±navÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸan Aleyna Tilki, okul yönetimi tarafÄ±ndan disiplin cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸretmenler kurulu, paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle genç ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bütün derslerden tekrar sÄ±nava girmesi kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Karara uyup tüm derslerden yeniden sÄ±nava giren genç ÅŸarkÄ±cÄ±, daha düÅŸük notlar gelince sÄ±nÄ±f öÄŸretmeniyle kavga etti. Bu nedenle bir kez daha disipline verilen Tilki'nin okulla iliÅŸiÄŸinin kesilme ihtimali yüksek.

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