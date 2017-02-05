Hilal Cebeci Ã§Ã¶pÃ§Ã¼ oldu ÅŸafak sÃ¶kmeden temizlemediÄŸi sokak kalmadÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Hilal Cebeci, Ã¼niformasÄ±nÄ± giyerek BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan Ã§Ã¶pÃ§Ã¼lere yardÄ±m etti.

Uzun süredir sessizliÄŸini koruyan Hilal Cebeci, bir televizyon programÄ±nÄ±n konseptiyle hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çöpçü olarak çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸçilerin her gün mücadele ettiÄŸi koÅŸullarÄ± gözler önüne seren Cebeci, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin altÄ±ndan kalkmayÄ± baÅŸardÄ±. Yerleri süpüren, çöp kamyonu yÄ±kayan ve çöpleri taÅŸÄ±yan Cebeci'ye bir de çöpçülerin sürprizi vardÄ±. ÜniformasÄ±nÄ± giyerek kollarÄ± sÄ±vayan Hilal Cebeci, bir gün boyunca BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi iÅŸçileri ile çalÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, henüz ÅŸafaÄŸÄ±n sökmediÄŸi saatlerde yola çÄ±ktÄ±. Zaman zaman zor anlar yaÅŸayan Cebeci, taviz vermeden iÅŸine devam etti. Çöpçülerin iÅŸinin sadece çöp toplamakla bitmediÄŸini gösteren Cebeci, çöp kamyonu yÄ±kadÄ±, çöp kutularÄ±nÄ± boyadÄ±. Günün sonunda ise çöpçüler, Hilal Cebeci'yi 'Uzun ince bir yoldayÄ±m' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söyleyerek uÄŸurladÄ±.