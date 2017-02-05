Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/02/2017 14:41

SÃ¼perstar bu teklifi kabul ederse herkesi kazancÄ±yla sollayacak


SÃ¼perstar'a tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olmasÄ± iÃ§in 3 milyon TL teklif eden Twist giyim maÄŸazasÄ±, Pekkan'dan cevap bekliyor.

YÄ±llar geçse de Süperstar'Ä±n ÅŸöhreti bitmek bilmiyor. Ä°ki yÄ±l önce Twist markasÄ±nÄ±n yüzü olan Ajda Pekkan'a, Türkiye pazarÄ±na girmek isteyen bir giyim firmasÄ±ndan teklif geldiÄŸi iddia edildi. Firma, yaz ve kÄ±ÅŸ kreasyonlarÄ±nÄ±n yüzü olmasÄ± ve tek filmlik reklam için kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçmesi istenen ÅŸarkÄ±cÄ±ya kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ±. Ajda Pekkan, eÄŸer bu teklifi kabul ederse son yÄ±llarÄ±n genç yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± gerisinde bÄ±rakmÄ±ÅŸ olacak. YÄ±ldÄ±zÄ± parlayan oyuncu Elçin Sangu, bir reklam filmi için 2 milyon TL alarak rekoru eline geçirmiÅŸti. Murat Boz, 1.2 milyon TL alÄ±rken, Kerem Bürsin ise 1 milyon TL almÄ±ÅŸtÄ±.

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