Ã–zge Ulusoy'dan HÃ¼lya AvÅŸar'a bÃ¼yÃ¼k gaf Onun kadar cesur olamazdÄ±m

HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sahne aldÄ±ÄŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafeti konuÅŸulmaya devam ediyor. ÃœnlÃ¼ manken Ã–zge Ulusoy'da AvÅŸar'a kÄ±yafetini Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendisinin o kadar cesur olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Hülya AvÅŸar, önceki günlerde sahne almÄ±ÅŸ ve transparan kÄ±yafetiyle adeta bomba gibi dönmüÅŸtü. AvÅŸar'Ä±n yaÅŸÄ±na raÄŸmen bu cesur kÄ±yafeti, medyada yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Mankenler camiasÄ±nda da ses getiren kÄ±yafet, Özge Ulusoy'un merceÄŸi altÄ±na alÄ±ndÄ± 'Evlilik HazÄ±rlÄ±klarÄ± FuarÄ±'nda Yusuf Çamöz-Turan Aksoy'un defilesinde podyuma çÄ±kan Özge Ulusoy, Hülya AvÅŸar'Ä±n transparan elbisesini soran muhabirlere, "Hülya AvÅŸar'a transparan çok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Zaten ne giyse yakÄ±ÅŸÄ±r. Ä°nanÄ±n ben onun kadar cesur olamazdÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ä°ÅŸte Hülya AvÅŸar'Ä±n giydiÄŸi ve gündeme bomba gibi düÅŸen o kÄ±yafet: