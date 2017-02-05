VatanÄ±m Sensin'in YÄ±ldÄ±z'Ä± PÄ±nar Deniz'in gerÃ§ek aÅŸkÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'de YÄ±ldÄ±z karakterini canlandÄ±ran PÄ±nar Deniz'Ä±n gerÃ§ek hayattaki sevgilisi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Kanal D'deki 'VatanÄ±m Sensin'de 'Albay Cevdet'in (Halit Ergenç) kÄ±zÄ± YÄ±ldÄ±z'Ä± oynayan PÄ±nar Deniz yeteneÄŸi ve güzelliÄŸiyle büyük bir hayran kitlesi yarattÄ±. Dizinin takipçileri 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun özel hayatÄ±nÄ± merak etti.PÄ±nar Deniz 2 yÄ±ldÄ±r meslektaÅŸÄ± Kaan Turgut (32) ile birlikte. Kaan Turgut, TRT 1’de baÅŸlayacak ‘Abdülhamit- Payitaht’ta ‘Prens Sabahattin’ rolünde.PÄ±nar Deniz ile sevgilisi Kaan Turgut’un ortak noktasÄ± tarihe büyük ilgi duymalarÄ±.PÄ±nar Deniz “Ä°kimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. ÅžanslÄ±yÄ±m” diyor.