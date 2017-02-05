Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/02/2017 18:59

Duymayan KalmasÄ±n'Ä± sunuyordu yeni duraÄŸÄ± belli oldu


Star TV'de yayÄ±nlanan Duymayan KalmasÄ±n programÄ±nda sunuculuk yapan Deniz Akkaya, video izleme platformu Youtube'da yayÄ±na baÅŸlÄ±yor

'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±yla geçen sezona bomba gibi giren ve Seren Serengil ile müthiÅŸ bir uyum yakalayan Deniz Akkaya, programdan ayrÄ±lma kararÄ± ile ÅŸoka uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun süre sessizliÄŸini koruyan Deniz Akkaya, internet yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±na adÄ±m atÄ±yor. Uzun bekleyiÅŸ döneminin ardÄ±ndan Deniz Akkaya, bir nevi 'kendi iÅŸinin patronu' oluyor. Kendi kanalÄ±nÄ± video izleme platformu 'Youtube'da açma kararÄ± alan ünlü sunucu, çok daha esnek ve özgür bir yayÄ±n politikasÄ± izleyebilecek. Deniz Akkaya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Ahu TuÄŸba, Buse Terim, Didem Soydan gibi isimler de Youtube'da kendi kanallarÄ±nÄ± yönetiyor. Sosyal medyadan duyuruyu yapan Akkaya, "Sona hazÄ±rlanÄ±yoruz. Ve farklÄ±, bambaÅŸka bir kanal ile geliyoruz. Televizyon platformunda da varÄ±m ama burasÄ± bambaÅŸka!" ifadelerini kullandÄ±.

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