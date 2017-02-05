Miley Cyrus Trump'Ä±n o kararÄ±na tepkisini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Cyrus, Trump'Ä±n kÃ¼rtaj kararÄ±nÄ± sadece erkeklerle karar verip imzalamasÄ±na Instagram hesabÄ±ndan tepki gÃ¶sterdi.

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump, Barack Obama'dan görevi devraldÄ±ktan üç gün sonra kürtajÄ± destekleyen uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir kararname çÄ±kartmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°mza sÄ±rasÄ±nda Trump'Ä±n çevresinde hiçbir kadÄ±nÄ±n olmamasÄ± tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°sveçli bakan Lovin ise, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi yasasÄ±nÄ± imzalarken, bu fotoÄŸrafa gönderme yaparak sadece kadÄ±nlardan oluÅŸan bir fotoÄŸraf karesi paylaÅŸarak Trump'a gönderme yaptÄ±.

"DÄ°KKATLÄ° BAK AMERÄ°KA"

AmerikalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Cyrus da bu karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmayÄ± yapanlar arasÄ±ndaydÄ±. Lovin ve Trump'Ä±n 'karaname' imzalarkenki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± alt alta koyan Cyrus, "Dikkatli bak Amerika. Çevre, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve insan haklarÄ±..." yorumunu yazdÄ±. Cyrus'un bu paylaÅŸÄ±mÄ± yarÄ±m milyona yakÄ±n beÄŸeni aldÄ±.