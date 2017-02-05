Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/02/2017 20:00

O ÅŸarkÄ±lar GÃ¼lben Ergen'in ruh halini darmadaÄŸÄ±n etti


Soner SarÄ±kabadayÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± dinledikten sonra makyaj masasÄ±na baÅŸÄ±nÄ± yaslayan GÃ¼lben Ergen, "Hey Soner SarÄ±kabadayÄ± sen bÃ¶yle sÃ¶zler yazarsan benim halim bu olur..." notuyla paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Londra'da Soner SarÄ±kabadayÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla gününü geçiren Ergen, Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla, ruh halinin pek iyi olmadÄ±ÄŸÄ± izleÄŸimini verdi. Soner SarÄ±kabadayÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± dinledikten sonra makyaj masasÄ±na baÅŸÄ±nÄ± yaslayan Ergen çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan, "Hey Soner SarÄ±kabadayÄ± sen böyle sözler yazarsan benim halim bu olur..." notuyla paylaÅŸtÄ±. Ergen daha sonra adeta eski kocasÄ± Erhan Çelik'e mesaj vermek istercesine "Kimsenin sevgisiyle doÄŸmadÄ±n. Kimsenin sevgisizliÄŸinden ölmezsin!" yazÄ±lÄ± bir görseli, "Bu da bize kapak olsun!" notuyla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Gülben Ergen'in o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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