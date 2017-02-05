Otilla TÃ¼rkiye'ye geldi annesiyle ilgili az bilinen gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±klayÄ±verdi

Demet AkalÄ±n, pek fazla bilinmeyen, annesinin RomanyalÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸini hatÄ±rlatÄ±p, TÃ¼rkiye'ye gelen Rumen asÄ±llÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Otilla'ya Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla "HoÅŸgeldin!" dedi.
Serdar Ortaç'Ä±n "BalÄ±m" ÅŸarkÄ±sÄ±yla Türkiye'de ün kazanan Rumen ÅŸarkÄ±cÄ± Otilla Türkiye'ye geldi. Demet AkalÄ±n da Otilla'nÄ±n videosunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p, Otilla'ya hoÅŸgeldin dedi. AkalÄ±n, annesinin de Rumen asÄ±llÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p, "HoÅŸgeldin yenge. Missafir perverizdir eee.. annem de RomanyÄ±lÄ±ydÄ±, severiz!" notunu Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na ekledi.
Ä°ÅŸte Demet AkalÄ±n'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±: