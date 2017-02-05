Otilla TÃ¼rkiye'ye geldi annesiyle ilgili az bilinen gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±klayÄ±verdi

Soner SarÄ±kabadayÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± dinledikten sonra makyaj masasÄ±na baÅŸÄ±nÄ± yaslayan GÃ¼lben Ergen, "Hey Soner SarÄ±kabadayÄ± sen bÃ¶yle sÃ¶zler yazarsan benim halim bu olur..." notuyla paylaÅŸÄ±mda bulundu.