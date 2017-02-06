Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ile Ä°brahim Kutluay yasak aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

ÃœnlÃ¼ oyuncu Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ä°brahim Kutluay, bu konuda sorulan sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakmasÄ± ihtimalleri doÄŸurdu.

EÅŸi Demet Åžener'le boÅŸanma davasÄ±nÄ±n 3 Mart'a ertelenmesiyle bekleme sürecine giren Ä°brahim Kutluay, teselliyi çocuklarÄ±nda arÄ±yor. Eski Milli basketbolcu, önceki gün 8 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ömer'le Bebek'te objektiflere yansÄ±dÄ±. Bir kafede oÄŸluyla vakit geçiren Kutluay, gazetecilerin görüntü aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince mekandan apar topar ayrÄ±ldÄ±.Ä°brahim Kutluay, "Tuba Büyüküstün ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yönünde dedikodular var. Bu konu hakkÄ±nda ne söyleyeceksiniz?" sorusunu cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±.