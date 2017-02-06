Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 10:43

SÄ±la'nÄ±n cesur kÄ±yafeti bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±


SÄ±la dÃ¼n akÅŸam Maslak'ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi konserde giydiÄŸi dekolteli kÄ±yafetiyle yÃ¼rekleri hoplattÄ±.

SÄ±la'nÄ±n 'Heybeden ÅžarkÄ±lar' konser serisinin beÅŸincisi önceki akÅŸam TÄ°M Maslak Show Center'da gerçekleÅŸti. Konserde kendi ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ünlü isimlerin efsaneleÅŸmiÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± da seslendiren SÄ±la, sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±. YaklaÅŸÄ±k bin 800 hayranÄ± TÄ°M Maslak Show Center'Ä± tÄ±ka basa doldurdu. Konserinde sahneye ilk önce kabarÄ±k etekli bir kÄ±yafetle çÄ±kan SÄ±la, kendisini prenses gibi hissettiÄŸini söyledi. Cesur dekoltesiyle göz kamaÅŸtÄ±ran sanatçÄ± konserin ikinci yarÄ±sÄ±nda ise tek parça payetli bir kÄ±yafet tercih etti.

Ä°ÅŸte SÄ±la'nÄ±n konserde giydiÄŸi o kostüm:

 

 

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