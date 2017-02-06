TÃ¼rkiye'de beÄŸenilmedi Arjantin'de yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±

Binbir Gece dizisinde ilk ve son kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ErgÃ¼n Demir, TÃ¼rkiye'de beklediÄŸi teklifi almayÄ±nca Fransa'ya oradan da Arjantin'e geÃ§ti. YÄ±lÄ±n oyuncusu seÃ§ilen Demir, TÃ¼rkiye'de kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 katÄ± kazancÄ± olduÄŸunu belirtti.

OynadÄ±ÄŸÄ± Binbir Gece dizisinin Güney Amerika ülkelerinde yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra bir davet üzerine Arjantin'e giden oyuncu Ergün Demir'in hayatÄ±, aradan geçen 2 yÄ±lda tamamen deÄŸiÅŸti. Arjantin'de yaÅŸanan depremin ardÄ±ndan ÅŸehir ÅŸehir gezerek insani yardÄ±m daÄŸÄ±tmasÄ±yla da halkÄ±n gönlünü fetheden Demir'in ünü Güney Amerika'ya yayÄ±ldÄ±. Åžimdi ise ülkenin cumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸbakanÄ±, bakanlarÄ± ondan randevu istiyor. Geçen yÄ±l futbol efsanesi Maradona bile evine davet edip Demir'le yemek yemiÅŸ.

YILIN OYUNCUSU SEÇÄ°LDÄ°, KRAL DAÄ°RELERÄ°NDE AÄžIRLANIYOR

Arjantin'de de tiyatro yaparak hayatÄ±nÄ± kazanan Demir, ülkede 2016'nÄ±n en iyi tiyatro oyuncusu seçildi. YÄ±ldÄ±zÄ± parlayan oyuncu Ergün Demir, "Halk cumhurbaÅŸkanÄ±ndan çok beni izledi ve sevdi. GeldiÄŸim günden beri beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde konaklÄ±yorum ve tek kuruÅŸ para ödetmediler. Devlet özel koruma verdi. Arjantin tiyatrosunda Türk jönü rolünde oynuyorum ve her gün iki kere kapalÄ± giÅŸede sahne alÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± ücret ile ilgili çarpÄ±cÄ± ifadelerde bulunan Ergün Demir, "Türkiye'de bir haftada kazandÄ±ÄŸÄ±m paranÄ±n 2 katÄ±nÄ± tek oyunda kazanÄ±yorum. Ben hayatÄ±mda buradaki gibi yaÅŸamadÄ±m. Türkiye'de oynadÄ±ÄŸÄ±m diziden birçok kez paramÄ± alamadÄ±m. Türkiye benim sevdam ama burada krallar gibi yaÅŸÄ±yorum." dedi.

Kaynak: Habertürk