Burcu Esmersoy neyse dedi sineye Ã§ekti

Burcu Esmersoy, Instagram'dan İngilizce paylaşım yaptı. "What ever" yani "Her neyse.." yazılı bir görseli, dudak büken emoji ile paylaşan ünlü sunucunun neye sinirlendiği henüz bilinmiyor.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımıyla kafaları karıştırdı. İngilizce "What ever" yani "Her neyse..." yazılı görseli Instagram hesabından paylaştı. Esmersoy, paylaşımına not olarak dudak büken emoji ekledi. Burcu Esmersoy'un bu paylaşımıyla bir şeylere sinirlendiği ancak, "neyse" deyip sineye çektiği anlaşıldı.

Bursu Esmersoy'un o paylaşımı:

-