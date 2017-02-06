Burcu Esmersoy neyse dedi sineye Ã§ekti

Burcu Esmersoy, Instagram'dan Ä°ngilizce paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. "What ever" yani "Her neyse.." yazÄ±lÄ± bir gÃ¶rseli, dudak bÃ¼ken emoji ile paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼ sunucunun neye sinirlendiÄŸi henÃ¼z bilinmiyor.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ngilizce "What ever" yani "Her neyse..." yazÄ±lÄ± görseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Esmersoy, paylaÅŸÄ±mÄ±na not olarak dudak büken emoji ekledi. Burcu Esmersoy'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla bir ÅŸeylere sinirlendiÄŸi ancak, "neyse" deyip sineye çektiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Bursu Esmersoy'un o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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