Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 11:27

Ä°rem Derici kiraladÄ±ÄŸÄ± o kÄ±yafetle poz verdi


Ä°rem Derici'nin "davetcokelbisemyok.com" adresinden kiraladÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetiyle Ã§ekildiÄŸi pozu sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±.

Ä°rem Derici kiraladÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetiyle arkadaÅŸÄ±na poz verdi. Çok beÄŸendiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Ä°rem Derici'nin paylaÅŸÄ±mÄ±:

Ne güzel ÅŸeyler çekmiÅŸsin be hatun @sedaciko (Seda AçÄ±koÄŸlu) tüm meslektaÅŸlarÄ±ma itinayla tavsiye ederim, anÄ± yakalama, ifadeye ifade katma onda. Elbiseyi kiraladÄ±m "davetcokelbisemyok.com" bebeksilerinden. TasarÄ±m deli hatunlarÄ±n "shopraisavanessa.com" Saç: @nurisekerci (Nuri Åžekerci) sÄ±pasÄ±, Makyaj: benim minnoÅŸum @aylasahin (Ayla Åžahin)

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