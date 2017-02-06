TÃ¼rkiye gÃ¼zeli kainat yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ilk 13'e giremeden elendi

TÃ¼rkiye gÃ¼zeli 21 yaÅŸÄ±ndaki Tansu SÄ±la Ã‡akÄ±r, 65. Miss Universe GÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda finalist olamadÄ±.

65. Miss Universe Güzellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kazananÄ± belli oldu. 64 yÄ±l sonra ilk kez bir FransÄ±z güzel Iris Mittenaere, güzellik tacÄ±nÄ± taktÄ±. YarÄ±ÅŸmada Türkiye'yi temsil eden 21 yaÅŸÄ±ndaki Tansu SÄ±la ÇakÄ±r ise ilk 13'e giremeyerek finalist olmaya hak kazanamayarak elendi.

SOSYAL MEDYADA JÜRÄ°YE TEPKÄ° YAÄžDI

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi Tansu SÄ±la ÇakÄ±r'Ä±n Türkiye'de yÄ±lÄ±n güzeli seçilmesi sosyal medyada büyük tepki uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. ÇakÄ±r, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan güzel bulunmamÄ±ÅŸ ve ÇakÄ±r'Ä± birinci seçen jüri tepkilerin odaÄŸÄ± olmuÅŸtu.