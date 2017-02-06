Demet AkalÄ±n'Ä±n HÃ¼lya AvÅŸar iÃ§in arayÄ±ÅŸlarÄ± boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±

"HÃ¼lya AvÅŸar'a Ã¶yle ÅŸarkÄ± bulacaÄŸÄ±m ki, onu yeniden yaratacaÄŸÄ±m" diyen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n'Ä±n tÃ¼m uÄŸraÅŸlarÄ± Ã§Ã¶p oldu. HÃ¼lya AvÅŸar, AkalÄ±n'Ä±n hediye ettiÄŸi ÅŸarkÄ±yÄ± kabul etmedi.

ÅžarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, bir süre önce, "Hülya AvÅŸar'a öyle ÅŸarkÄ± bulacaÄŸÄ±m ki, onu yeniden yaratacaÄŸÄ±m. Onu patlatacaÄŸÄ±m. Kendini bana bÄ±raksÄ±n" demiÅŸti. AkalÄ±n sözünde de durdu, AvÅŸar'a hediye etmek için ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± buldu, ancak AvÅŸar ÅŸarkÄ±yÄ± istemedi. Demet AkalÄ±n, Gökhan Tepe'nin müzik hayatÄ±ndaki 20'nci yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± konsere katÄ±ldÄ±. BostancÄ± Gösteri Merkezi'nde gerçekleÅŸen gecede sahneye çÄ±kan Demet AkalÄ±n sözü bir ara Hülya AvÅŸar'a getirdi. Demet AkalÄ±n "Hülya'ya hediye etmek üzere süper bir ÅŸarkÄ± buldum. ParasÄ±nÄ± verip aldÄ±m. Ona sürpriz yapacaktÄ±m. Ama saÄŸolsun vazgeçti, istemiyor." dedi. AkalÄ±n sözlerine ÅŸöyle devam etti: Televizyon programÄ± baÅŸlÄ±yor diye ekrana yoÄŸunlaÅŸtÄ±. ÅžarkÄ± bana kaldÄ±" dedi. Demet bir süredir Hülya AvÅŸar'a hit ÅŸarkÄ± arÄ±yordu, arayÄ±ÅŸlarÄ± boÅŸa çÄ±ktÄ±.