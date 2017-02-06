Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 11:42

Nusret'in o aÃ§Ä±klamasÄ± merak konusu oldu


Survivor sezonlarÄ±ndan birinde adaya konuk olan Nusret, "Ben vejetaryenim" diye cevaplamasÄ± acaba mÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼.

Hayvansal gÄ±dalarÄ±, giyecekleri ve diÄŸer tüm yan ürünleri kullanmayÄ± reddederek vaganlÄ±ÄŸÄ± seçmek ya da yalnÄ±zca et tüketmemek ünlü isimler arasÄ±nda oldukça yaygÄ±n bir durum. Ancak öyle bir isim var ki vejetaryan olup olmadÄ±ÄŸÄ± daha çok merak ediliyor. Son günlerin en çok konuÅŸulan ismi Nusret acaba vejeteryan mÄ±? Survivor sezonlarÄ±ndan birinde adaya konuk olan Nusret'e yarÄ±ÅŸmacÄ±lar favori etini sorunca "Ben vejetaryenim" diye cevaplamasÄ± ve sonrasÄ±nda ÅŸaka ya da gerçek olduÄŸuna dair ekstra bir açÄ±klama yapmamasÄ± bir anda herkesin birbirine "Yoksa?" diye sormasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sorunun cevabÄ± Nusret'in eski katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarÄ±n birinde cevap buldu. Vedat Milor'un ünlü restorantlarÄ± gezdiÄŸi programlarÄ±ndan birinde ziyaret ettiÄŸi Nusret, Vedat Milor'a kuzu etli içli köfte yerken eÅŸlik ediyordu. Yani son bir yÄ±l içinde fikrini deÄŸiÅŸtirmediyse Nusret vejetaryan olmayÄ± tercih eden isimlerden deÄŸil.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Kahvesine kaÅŸÄ±k kaÅŸÄ±k tuz attÄ± sonunda muradÄ±na erdi

Gizem Karaca ile uzun sÃ¼redir aÅŸk yaÅŸayan iÅŸ adamÄ± Kemal EkmekÃ§i evlilik iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±lar.


Ã‡Ä±kan iddialara karÅŸÄ± Hanife gÃ¶z yaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilemeyen gelin adayÄ± iÃ§in "BaÅŸÄ± baÄŸlÄ±, o adamdan bu adama koÅŸturan iÅŸveli civelek MÃ¼slÃ¼man (!) kÄ±z iÃ§in Ä°stanbul Acarkent'te kiralÄ±k ev tutuluyor" ÅŸeklinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar Hanife'yi Ã§ok Ã¼zdÃ¼.


Nusret'i ziyarete giden Ronaldinho iÃ§in kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz

BrezilyalÄ± futbol efsanesi Ronaldinho, ismi sosyal medyada sÄ±kÃ§a duyulan Nusret'i ziyaret etti ancak Dubai'de oluÅŸu nedeniyle yÄ±ldÄ±z oyuncunun etini baÅŸka bir gÃ¶revli tuzladÄ±.