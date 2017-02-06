Nusret'in o aÃ§Ä±klamasÄ± merak konusu oldu

Survivor sezonlarÄ±ndan birinde adaya konuk olan Nusret, "Ben vejetaryenim" diye cevaplamasÄ± acaba mÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼.

Hayvansal gÄ±dalarÄ±, giyecekleri ve diÄŸer tüm yan ürünleri kullanmayÄ± reddederek vaganlÄ±ÄŸÄ± seçmek ya da yalnÄ±zca et tüketmemek ünlü isimler arasÄ±nda oldukça yaygÄ±n bir durum. Ancak öyle bir isim var ki vejetaryan olup olmadÄ±ÄŸÄ± daha çok merak ediliyor. Son günlerin en çok konuÅŸulan ismi Nusret acaba vejeteryan mÄ±? Survivor sezonlarÄ±ndan birinde adaya konuk olan Nusret'e yarÄ±ÅŸmacÄ±lar favori etini sorunca "Ben vejetaryenim" diye cevaplamasÄ± ve sonrasÄ±nda ÅŸaka ya da gerçek olduÄŸuna dair ekstra bir açÄ±klama yapmamasÄ± bir anda herkesin birbirine "Yoksa?" diye sormasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sorunun cevabÄ± Nusret'in eski katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarÄ±n birinde cevap buldu. Vedat Milor'un ünlü restorantlarÄ± gezdiÄŸi programlarÄ±ndan birinde ziyaret ettiÄŸi Nusret, Vedat Milor'a kuzu etli içli köfte yerken eÅŸlik ediyordu. Yani son bir yÄ±l içinde fikrini deÄŸiÅŸtirmediyse Nusret vejetaryan olmayÄ± tercih eden isimlerden deÄŸil.