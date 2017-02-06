Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 13:21

Ã‡Ä±kan iddialara karÅŸÄ± Hanife gÃ¶z yaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±


Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilemeyen gelin adayÄ± iÃ§in "BaÅŸÄ± baÄŸlÄ±, o adamdan bu adama koÅŸturan iÅŸveli civelek MÃ¼slÃ¼man (!) kÄ±z iÃ§in Ä°stanbul Acarkent'te kiralÄ±k ev tutuluyor" ÅŸeklinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar Hanife'yi Ã§ok Ã¼zdÃ¼.

Ä°ki gün önce Emin ÇölaÅŸan kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da evlilik programlarÄ±na aÄŸÄ±r eleÅŸtirilerde bulunmuÅŸ ve gelin adayÄ± Hanife için "AÄŸzÄ± laf yapan, ya da iÅŸi gücü olmayanlar aylarca programda kalÄ±yor ve üstelik program yönetimleri tarafÄ±ndan maaÅŸa baÄŸlanÄ±yor. KatÄ±lanlarÄ±n çoÄŸu otellerde aÄŸÄ±rlanÄ±yor. ÖrneÄŸin baÅŸÄ± baÄŸlÄ±, o adamdan bu adama koÅŸturan iÅŸveli civelek Müslüman (!) kÄ±z için Ä°stanbul Acarkent'te kiralÄ±k ev tutuluyor" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yazÄ±lara karÅŸÄ±lÄ±k Hanife ise, "Ben evlenmeye geldim. Ancak üzerime çok geliyorlar. Bir insanÄ±n üzerine bu kadar gelinmez. Dik duraÄŸÄ±m diye kendimi sürekli sÄ±kÄ±yorum. Ben sadece kendimden sorumluyum" dedi. CanlÄ± yayÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Hanife, bir süre stüdyodan ayrÄ±lÄ±p tekrar geri döndü.

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