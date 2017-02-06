Nusret'i ziyarete giden Ronaldinho iÃ§in kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz

BrezilyalÄ± futbol efsanesi Ronaldinho, ismi sosyal medyada sÄ±kÃ§a duyulan Nusret'i ziyaret etti ancak Dubai'de oluÅŸu nedeniyle yÄ±ldÄ±z oyuncunun etini baÅŸka bir gÃ¶revli tuzladÄ±.
BrezilyalÄ± futbol efsanesi Ronaldinho, Türkiye'de açacaÄŸÄ± okul için Ä°stanbul'a geldi. Japonya'daki spor okulunun ikinci ÅŸubesini Ümit Akbulut'un ortaklÄ±ÄŸÄ±nda HadÄ±mköy'de açmayÄ± planlayan Ronaldinho Ä°stanbul'a geldi. Efsane futbolcu, havalimanÄ±ndan Etiler'e geçti. Menajer Akbulut, Ronaldinho'yu merak ettiÄŸi Nusret'e götürdü.Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin mekânÄ±nda yemek yiyen yÄ±ldÄ±z, Türkiye'ye okul açmak için geldiÄŸini söyledi. Nusret Gökçe'nin, Dubai'deki ÅŸubesinde olmasÄ±ndan dolayÄ± meÅŸhur tuzlama hareketini baÅŸka bir görevli yaptÄ±.