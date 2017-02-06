Kahvesine kaÅŸÄ±k kaÅŸÄ±k tuz attÄ± sonunda muradÄ±na erdi

Gizem Karaca ile uzun sÃ¼redir aÅŸk yaÅŸayan iÅŸ adamÄ± Kemal EkmekÃ§i evlilik iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±lar.

Uzun zamandÄ±r iÅŸ adamÄ± Kemal Ekmekçi ile aÅŸk yaÅŸayan güzel oyuncu Gizem Karaca sözlendi.Oyuncu, geçtiÄŸimiz yaz sevgilisinden evlenme teklifi almÄ±ÅŸ ve 'Evet' yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti. Çiftin Eylül ayÄ±nda evlenecekleri ve Ä°zmir'de yaÅŸayacaklarÄ± söyleniyor. Gizem Karaca'nÄ±n söz gecesi ile ilgili tuzlu kahveyi hazÄ±rlama anÄ± ve kahveye karabiber atmasÄ±, yüzüklerin takÄ±lmasÄ± ve söz hatÄ±rasÄ± fotoÄŸraf çekimleri gibi tüm anlar oyuncunun Instagram fan sayfasÄ± tarafÄ±nda sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±mlardan biri: