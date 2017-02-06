Bob Marley'in kayÄ±p olan konser kayÄ±tlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reggae mÃ¼ziÄŸinin efsanevi ismi Bob Marley'in 1974-1978 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda verdiÄŸi ve kayÄ±p olan konser kayÄ±tlarÄ± bulundu

Bob Marley'in Londra ve Paris'teki konserlerinin canlÄ± kayÄ±tlarÄ±nda; "No Woman No Cry", "Jamming" ve "Exodus" gibi ünlü parçalar da yer alÄ±yor.

Marley ve grubu The Wailers, Londra'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Kensal Rise semtinde bulunan eski otelde, 1970'li yÄ±llarÄ±n ortalarÄ±nda çÄ±ktÄ±klarÄ± turneleri sÄ±rasÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Otelin bodrum katÄ±nda uzun yÄ±llar rutubete maruz kalan kayÄ±tlarÄ±n tamir edilemeyeceÄŸi düÅŸünülüyordu.

KayÄ±tlar, Marley hayranÄ± ve iÅŸ adamÄ± Joe Gatt'in binayÄ± boÅŸaltma iÅŸini üstlenen bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n ona haber vermesiyle keÅŸfedildi.

Restorasyon 1 yÄ±l sürdü, 25 bin sterline mal oldu

Bodrum katÄ±nda bulunan 13 çifte makaralÄ± analog master bantlardan 10'u dijital ortamda restore edildi. Bantlardan ikisi boÅŸtu, biri de tamir edilemeyecek kadar zarar görmüÅŸtü.

KayÄ±tlarÄ±n restorasyonu 1 yÄ±l sürdü ve 25 bin sterline mal oldu.

BBC'ye konuÅŸan White House StüdyolarÄ±'nden ses mühendisi Martin Nichols, "Berbat durumdaydÄ±lar. Çok ümidim yoktu" dedi.

KayÄ±tlar Marley'in 1975'te Londra'da Lyceum, 1976'da Hammersmith Odeon, 1977'de Rainbow ve 1978'de Paris'teki Pavillion gibi mekanlardaki konserlerine ait.

Konserler Bob Marley ve The Wailers gurubuna Rolling Stones tarafÄ±ndan ödünç verilen mobil stüdyo aracÄ±yla kayÄ±t edilmiÅŸti.

6 Åžubat 1945'te doÄŸan Bob Marley 11 MayÄ±s 1981'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. YaÅŸasaydÄ± bugün 72 yaÅŸÄ±nda olacaktÄ±.