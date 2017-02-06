Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 15:47

O iddialar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼nlÃ¼ Ã§ift suskunluÄŸunu bozdu

Onur-Tuba Saylak

Demet Åžener ile boÅŸanma sÃ¼reci iÃ§inde olan Ä°brahim Kutluay'Ä±n Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair iddialara yanÄ±t geldi

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak yaptÄ±klarÄ± ortak açÄ±klamada bu iddialara ateÅŸ püskürerek ÅŸunlarÄ± söylediler:

Aile hayatÄ±mÄ±zÄ±n mahremiyetine saygÄ± duyulmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asÄ±lsÄ±z haber akÄ±ÅŸÄ±yla ilgili gerekli yasal iÅŸlerle baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kamuoyunu bu ÅŸekilde meÅŸgul etmekten rahatsÄ±z ve üzgünüz...

Onur-Tuba Saylak

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