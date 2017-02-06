ÃœnlÃ¼ popÃ§u Demet AkalÄ±n sigara iÃ§enlere isyan etti

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Demet AkalÄ±n, kulÃ¼plerde sigara iÃ§ilmesini sosyal medya hesabÄ±ndan protesto etti

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, sigara içilen kulüplerde artÄ±k uyarmadan sahneden ineceÄŸini belirterek, "Bu zÄ±kkÄ±mÄ± siz içeceksiniz diye içmeyeni boÅŸa zehirlemeye hakkÄ±nÄ±z yok" dedi.Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gece kulüplerinde sigara içilmesine isyan eden ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, "ArtÄ±k sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceÄŸim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin' arkadaÅŸ!! Bu zÄ±kkÄ±mÄ± siz içeceksiniz diye içmeyeni boÅŸa zehirlemeye hakkÄ±nÄ±z yok! Siz canÄ±nÄ±za acÄ±mÄ±yorsunuz ama ben acÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.