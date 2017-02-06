Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 19:51

Aleyna Tilki'den flaÅŸ GÃ¶kÃ§en BahadÄ±r paylaÅŸÄ±mÄ±


Aleyna Tilki GÃ¶kÃ§en BahadÄ±r'Ä± arkasÄ±na aldÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±.

Aleyna Tilki arkasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± televizyonda Gökçen BahadÄ±r'Ä±n gözüktüÄŸü bir anda selfie çekindi. Tilki çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± ilginç bir nottla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Gökçen BahdÄ±r'Ä± arakasÄ±na alarak çekindiÄŸi selfie'yi Aleyna Tilki, yorumlara kaparatark, "Hömmm" notuyla çekti. Tilki yorumlara kapalÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± bir süre sonra yorumlara açtÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Tarkan takipÃ§ilerine seslendi termik santrale karÅŸÄ± destek istedi

Tarkan, Ankara NallÄ±han'a yapÄ±lmasÄ± planlanan termik santrale karlÄ± Ã§evrecilerle bir oldu ve takipÃ§ilerine Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.


Sibel Kekilli 7 yÄ±llÄ±k macerasÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±yor

Game of Thrones dizisinde oynayan Sibel Kekilli 7 yÄ±ldÄ±r Almanya'da yayÄ±nlanan Tatort adlÄ± dizide kendini gÃ¶sterdi. Kekilli, yeni projeler iÃ§in diziden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

demet akalÄ±n

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Demet AkalÄ±n sigara iÃ§enlere isyan etti

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Demet AkalÄ±n, kulÃ¼plerde sigara iÃ§ilmesini sosyal medya hesabÄ±ndan protesto etti