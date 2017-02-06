Aleyna Tilki'den flaÅŸ GÃ¶kÃ§en BahadÄ±r paylaÅŸÄ±mÄ±

Aleyna Tilki GÃ¶kÃ§en BahadÄ±r'Ä± arkasÄ±na aldÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±.

Aleyna Tilki arkasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± televizyonda Gökçen BahadÄ±r'Ä±n gözüktüÄŸü bir anda selfie çekindi. Tilki çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± ilginç bir nottla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Gökçen BahdÄ±r'Ä± arakasÄ±na alarak çekindiÄŸi selfie'yi Aleyna Tilki, yorumlara kaparatark, "Hömmm" notuyla çekti. Tilki yorumlara kapalÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± bir süre sonra yorumlara açtÄ±.

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