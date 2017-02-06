Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 20:48

Sibel Kekilli 7 yÄ±llÄ±k macerasÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±yor


Game of Thrones dizisinde oynayan Sibel Kekilli 7 yÄ±ldÄ±r Almanya'da yayÄ±nlanan Tatort adlÄ± dizide kendini gÃ¶sterdi. Kekilli, yeni projeler iÃ§in diziden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Alman medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, Alman 1. kanalÄ± olan ARD'de oynayan Tatort adlÄ± dizide yedi yÄ±ldÄ±r komiser Sarah Brandt'Ä± canlandÄ±ran oyuncu Sibel Kekilli dizinin 11 bölümünde yer alÄ±rken, Mart ayÄ±nda yayÄ±nlanacak bölümde dizi ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racak. Tatort dizisinden ayrÄ±lama gerekçesini açÄ±klayan Sibel Kekilli, "Oyuncu olarak kendimi yeni projelere, yeni rollere hazÄ±rlamalÄ±yÄ±m" ÅŸeklinde açÄ±kladÄ±. K

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