Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/02/2017 21:20

Tarkan takipÃ§ilerine seslendi termik santrale karÅŸÄ± destek istedi


Tarkan, Ankara NallÄ±han'a yapÄ±lmasÄ± planlanan termik santrale karlÄ± Ã§evrecilerle bir oldu ve takipÃ§ilerine Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Ankara'nÄ±n NallÄ±han Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± ÇayÄ±rhan Mahllesi'nde yapÄ±lmasÄ± planlanan termik santrale çevreciler tarafÄ±ndan tepki gösterildi. Megastar Tarkan'da bu tepkilere destek verip, çevrecilerin "itiraz dilekçesi yazma" çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir görseli Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Tarkan Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görsele "Sende itiraz et, NallÄ±han kuÅŸ cennetini bu haksÄ±zlÄ±ktan koru!" notunu ekleyerek sevenlerinden destek istedi.

Tarkan'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o gönderi: 

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