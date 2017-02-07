DoÄŸumdan sonra ilk kez sahneye Ã§Ä±kan GÃ¼lÅŸen fiziÄŸiyle dikkat Ã§ekti

ÃœnlÃ¼ popÃ§u GÃ¼lÅŸen, doÄŸum yaptÄ±ktan sonra ilk kez UludaÄŸ'da sahneye Ã§Ä±ktÄ±

DoÄŸum yapmasÄ± nedeni ile sahnelere geçici bir süreliÄŸine veda eden GülÅŸen buzlar kraliçesi kostümüyle UludaÄŸ'da sahne aldÄ±.

Anne olduÄŸu için yaklaÅŸÄ±k 2 ay sahnelerden uzak kalan GülÅŸen sahneye ‘bangÄ±r bangÄ±r' ÅŸarkÄ±sÄ± ile çÄ±ktÄ±. Dinleyicileri yerinde oturmayan ÅŸarkÄ±cÄ± GülÅŸen kostümü ve dans ÅŸovlarÄ± ile dinleyicilerini adeta büyüledi. GülÅŸen uzun bir aradan sonra sahneye çÄ±kacaÄŸÄ± için heyecanlÄ± olduÄŸunu belirtti. Konser öncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÅŸarkÄ±cÄ± GülÅŸen " Her yÄ±l buradayÄ±m bu festival çok güzel ve önemli bütün gençler burada çok harika bir ambiyans oluyor " dedi.

"HAMÄ°LELÄ°K VE DOÄžUM SONRASI Ä°LK KONSERÄ°M"

DoÄŸum sonrasÄ± ilk konserini veren GülÅŸen " Hamilelik ve doÄŸum sonrasÄ± ilk konserim onunda bir heyecanÄ± var üzerimde sanki ilk defa sahneye çÄ±kÄ±yorum. 2 aydÄ±r sahneye çÄ±kmÄ±yorum ama biliyorsunuz hamileliÄŸim boyunca hiç durmadan çalÄ±ÅŸtÄ±m doÄŸuma sadece birkaç hafta kala ara verdim. Åžimdi doÄŸum sonra büyük bir heyecan oldu gerçekten " dedi.

"ÖZLEM VAR"

BebeÄŸini özlediÄŸini ifade eden GülÅŸeb " çocuÄŸumu çok özledim ayrÄ±lmak çok zor geldi. Yola çÄ±kar çÄ±kmaz baÅŸladÄ±k zaten telefondan görüntülü konuÅŸmaya babasÄ± sürekli her anÄ±nÄ± bana fotoÄŸraflayÄ±p gönderiyor" diye belirtti.

"KENDÄ° BEBEÄžÄ°MÄ°ZE KENDÄ°MÄ°Z BAKIYORUZ"

Ä°nternet sitelerinde çÄ±kan haberlere göre bebeÄŸine 2 tane dadÄ± tuttuÄŸu söylenen GülÅŸen gazetecilerin sorusunu ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±. " Biz bakÄ±yoruz bebeÄŸimize öyle yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi 2 tane dadÄ± deÄŸil 1 tane dadÄ± bile yok. Ben kendim bakÄ±yorum çocuÄŸuma ben kendim bakmak istiyorum ve büyük bir zevk ile keyifle bakÄ±yorum hiçbir anÄ±nÄ± kaçÄ±rmak istemiyorum olabildiÄŸince az uyuyup onunla çok vakit geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum ki hiçbir mimiÄŸini kaçÄ±rmak istemiyorum bir baÅŸkasÄ± için doÄŸurmadÄ±m baÅŸkasÄ± büyütsün diye annelik görevini sonuna kadar yerine getirmek istediÄŸim için seve seve bakÄ±yorum" diye konuÅŸtu.