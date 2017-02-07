Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 09:47

Demet Kutluay eÅŸi hakkÄ±nda Ã§Ä±kan yasak aÅŸk iddialarÄ± iÃ§in bÃ¶yle konuÅŸtu


Demet Åžener Kutluay, eÅŸinin Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ile Ã§Ä±kan yasak aÅŸk dedikodularÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulundu.

Magazin gündemine boÅŸanma haberleriyle konuk olan Ä°brahim Kutluay'Ä±n adÄ± böyle bir ÅŸeyle anÄ±lÄ±nca, gözler boÅŸanma davasÄ± süren Demet Kutluay'a döndü. YaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili süreci sessiz sedasÄ±z geçirmeyi tercih eden ve sosyal medya hesabÄ±ndan da bu konuyla ilgili fazlaca bir paylaÅŸÄ±mda bulunmayan Demet Kutluay, UçankuÅŸ TV'ye geliÅŸmelerle ilgili açÄ±klamada bulunduDemet Kutluay, konuyla ilgili soruya "Ä°ki insanÄ±n aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüpheleniyorsanÄ±z bana neden soruyorsunuz Ä°brahim'e sorun" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi."Davada Tuba Büyüküstün konusu da var mÄ±?" ÅŸeklindeki bir soru karÅŸÄ±sÄ±nda ise, "Ben boÅŸanma davasÄ±nÄ± 3. bir kadÄ±n yüzünden açmadÄ±m. Benim açtÄ±ÄŸÄ±m dava baÅŸka, farklÄ± bir kadÄ±nla ilgili" dedi.

 

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