Seda Sayan bebeÄŸi kucaÄŸÄ±na almak iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor

Seda Sayan'Ä±n yiÄŸeni doÄŸumuna gÃ¼nler kalan Baby Shower dÃ¼zenlendi.

Seda Sayan'Ä±n sunduÄŸu "Evleneceksen Gel"in yönetmeni ve aynÄ± zamanda yeÄŸeni olan AyÅŸe Baz, çocuk sahibi olmaya hazÄ±rlanÄ±yor. DoÄŸuma kÄ±sa bir süre kala sevenleri AyÅŸe Baz'a parti düzenledi. Partiye Seda Sayan da katÄ±ldÄ±.YeÄŸeninin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken Seda Sayan, yeÄŸeni AyÅŸe Baz'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan "Yönetmenim, canÄ±m yeÄŸenim, AyÅŸe Baz'Ä±n Baby Shower'Ä±" notuyla paylaÅŸtÄ±.

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