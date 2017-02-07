Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 12:04

Ã‡aÄŸla Åžikel'in bacaklarÄ±n inceliÄŸini gÃ¶ren takipÃ§iler isyan etti


Ã‡ocuklarÄ±yla birlikte dÄ±ÅŸarÄ±da piknik yapan Ã‡aÄŸla Åžikel'in takipÃ§ilerinin gÃ¶zleri Ã¼nlÃ¼ sunucunun bacaklarÄ±nÄ±n ince olmasÄ±na takÄ±ldÄ±.

ÇaÄŸla ÅžÄ±kel havanÄ±n güzel olmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilip dÄ±ÅŸarÄ±da çocuklarÄ±yla birlikte küçük bir piknik yaptÄ±. ArdÄ±ndan Åžikel, oÄŸullarÄ±yla simit yerken çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan "Havalar güzel olunca biz" notunu ekleyerek paylaÅŸtÄ±. Buraya kadar herÅŸey çok normal. Ancak takipçilerinin yorumlarÄ± gözlerden kaçan gerçeÄŸi bir kez daha gündeme getirdi. Takipçileri ÅžÄ±kel'in fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "bacaklarÄ±nÄ±n ince olmasÄ±na" takÄ±ldÄ±.

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