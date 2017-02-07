Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 12:17

Lohusa GÃ¼lÅŸen konserden konsere koÅŸuyor


Yeni doÄŸum yapan GÃ¼lÅŸen, Ã§ocuÄŸunu bÄ±rakarak uzun aylardan sonra sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

Türkiye'nin en büyük kÄ±ÅŸ gençlik festivali Selfy whitefest kapsamÄ±nda, doÄŸum yapmasÄ± nedeni ile sahnelere geçici bir süreliÄŸine veda eden GülÅŸen buzlar kraliçesi kostümüyle UludaÄŸ'da sahne aldÄ±. Hamilelik onun vücudunu bozamadÄ±. Anne olduÄŸu için yaklaÅŸÄ±k 2 ay sahnelerden uzak kalan GülÅŸen sahneye 'bangÄ±r bangÄ±r' ÅŸarkÄ±sÄ± ile çÄ±ktÄ±. Dinleyicileri yerinde oturmayan ÅŸarkÄ±cÄ± GülÅŸen kostümü ve dans ÅŸovlarÄ± ile dinleyicilerini adeta büyüledi. GülÅŸen uzun bir aradan sonra sahneye çÄ±kacaÄŸÄ± için heyecanlÄ± olduÄŸunu belirtti. Konser öncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÅŸarkÄ±cÄ± GülÅŸen " Her yÄ±l buradayÄ±m bu festival çok güzel ve önemli bütün gençler burada çok harika bir ambiyans oluyor "dedi. DoÄŸum sonrasÄ± ilk konserini veren GülÅŸen " Hamilelik ve doÄŸum sonrasÄ± ilk konserim onunda bir heyecanÄ± var üzerimde sanki ilk defa sahneye çÄ±kÄ±yorum. 2 aydÄ±r sahneye çÄ±kmÄ±yorum ama biliyorsunuz hamileliÄŸim boyunca hiç durmadan çalÄ±ÅŸtÄ±m doÄŸuma sadece birkaç hafta kala ara verdim. Åžimdi doÄŸum sonra büyük bir heyecan oldu gerçekten " dedi.

 

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