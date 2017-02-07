Titanic'in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ÅŸimdiki hali gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviriyor

Titanic'te "Cora" karakterini canlandÄ±ran kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Alex Owens-Sarno'nun 20 yÄ±l sonraki hali gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.

'Titanic' filminde Leonardo DiCaprio'nun canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Jack'in minik arkadaÅŸÄ±nÄ± oynayan Alex Owens-Sarno, Buzzfeed'e konuÅŸtu. Bugün 28 yaÅŸÄ±nda olan oyuncu, 11 Oscar ödüllü filmle ilgili anÄ±larÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: 'Leo;çok eÄŸlenceli ve cana yakÄ±n birisi. Herkesi güldürmeyi sever. Çekim aralarÄ±nda benimle oyunlar oynuyordu. Annem, Leo ve Kate Winslet'Ä±n ben ve kardeÅŸim Rachel'la gülüp eÄŸlendiÄŸi sÄ±rada bir fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± çekmiÅŸti. MuhteÅŸem oyuncularla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için ne kadar ÅŸanslÄ± olduÄŸumu hep hatÄ±rlÄ±yorum.' GeçtiÄŸimiz günlerde bir barda garsonun kendisine 'Titanic'te oynayÄ±p oynamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten Owens-Sarno, bunu sÄ±k sÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ÅŸte küçük kÄ±zÄ±n ÅŸuanki hali: