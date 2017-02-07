Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 12:35

MÃ¼slÃ¼man olan Lindsay Lohan Kur'an okumak Ã§ok huzur verici


ÃœnlÃ¼ Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, Ä°slam'la iliÅŸkisi iÃ§in "Kur'an-Ä± Kerim okumak bana Ã§ok huzur veriyor" dedi.

KollarÄ±nda Kur'an tutarken çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ±n internette yaygÄ±n olarak paylaÅŸÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda sorulan bir soruya cevap veren Lohan, amacÄ±nÄ±n sadece bir kitap tutmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Kur'an-Ä± Kerim benim için bir teselli, sahip olduÄŸum güvenli bir ÅŸeydir" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ünlü Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±, Kur'an-Ä± Kerim'den 15 sayfa okuduÄŸunu ve bazÄ± sureleri Arapça yazmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktardÄ±. Kutsal kitabÄ± okuduÄŸunda özel bir ÅŸey hissedip hissetmediÄŸine dair bir soruyu yanÄ±tlayan Lohan, "Huzurlu hissediyorum" cevabÄ±nÄ± verdi. Program sonunda sunucu Åžuaib RaÅŸid'in "TeÅŸekkürler Lindsay, yakÄ±n zamanda ahirette görüÅŸürüz Ä°nÅŸallah" demesi üzerine Lohan'Ä±n "UmarÄ±m çok da yakÄ±n zamanda olmaz" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermesi stüdyoda eÄŸlenceli anlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.

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