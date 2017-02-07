Dizide tanÄ±ÅŸtÄ±lar artÄ±k aÅŸklarÄ±nÄ± saklamÄ±yorlar

FOX TV'de yayÄ±nlanan "Kiraz Mevsimi" dizisinde tanÄ±ÅŸan Serkan Ã‡ayoÄŸlu ve Ã–zge GÃ¼rel artÄ±k iliÅŸkilerini gizlemiyorlar.

Özge Gürel, önceki gün doÄŸum gününü kutladÄ±. Genç oyuncuyu bu özel günde kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Serkan ÇayoÄŸlu da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Ä°liÅŸkileri ile ilgili magazin gündemine gelmeyen ikili, Özge Gürel’in doÄŸum gününde aÅŸkÄ±mÄ±z devam ediyor dediler.Åžu sÄ±ralar Star Tv’de baÅŸlayan YÄ±ldÄ±zlar Åžahidim dizisinde müzik yÄ±ldÄ±zÄ± olma yolunda ilerleyen Özge Gürel, sevgilisi Serkan ÇayoÄŸlu, rol arkadaÅŸÄ± Berk Cankat, menejer Meltem Aras, yönetmen Mustafa UÄŸur YaÄŸcÄ±oÄŸlu, oyuncu Fatma ToptaÅŸ ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ile ailelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± doÄŸum gününde birlikteydiler.DoÄŸum gününde samimi pozlar veren aÅŸÄ±klar, uzun süreden sonrada ilk defa magazinde birliktelikleri ile ilgili hatÄ±rlanmÄ±ÅŸ oldular. Saatlerce süren doÄŸum günü partisinde doyasÄ±ya eÄŸlenen çift ve arkadaÅŸlarÄ±, doÄŸum gününden kareleri de sosyal medya da paylaÅŸtÄ±.

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