Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 12:48

Dizide tanÄ±ÅŸtÄ±lar artÄ±k aÅŸklarÄ±nÄ± saklamÄ±yorlar


FOX TV'de yayÄ±nlanan "Kiraz Mevsimi" dizisinde tanÄ±ÅŸan Serkan Ã‡ayoÄŸlu ve Ã–zge GÃ¼rel artÄ±k iliÅŸkilerini gizlemiyorlar.

Özge Gürel, önceki gün doÄŸum gününü kutladÄ±. Genç oyuncuyu bu özel günde kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Serkan ÇayoÄŸlu da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Ä°liÅŸkileri ile ilgili magazin gündemine gelmeyen ikili, Özge Gürel’in doÄŸum gününde aÅŸkÄ±mÄ±z devam ediyor dediler.Åžu sÄ±ralar Star Tv’de baÅŸlayan YÄ±ldÄ±zlar Åžahidim dizisinde müzik yÄ±ldÄ±zÄ± olma yolunda ilerleyen Özge Gürel, sevgilisi Serkan ÇayoÄŸlu, rol arkadaÅŸÄ± Berk Cankat, menejer Meltem Aras, yönetmen Mustafa UÄŸur YaÄŸcÄ±oÄŸlu, oyuncu Fatma ToptaÅŸ ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ile ailelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± doÄŸum gününde birlikteydiler.DoÄŸum gününde samimi pozlar veren aÅŸÄ±klar, uzun süreden sonrada ilk defa magazinde birliktelikleri ile ilgili hatÄ±rlanmÄ±ÅŸ oldular. Saatlerce süren doÄŸum günü partisinde doyasÄ±ya eÄŸlenen çift ve arkadaÅŸlarÄ±, doÄŸum gününden kareleri de sosyal medya da paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o gönderi: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Serenay SarÄ±kaya yÄ±llardÄ±r gizlenen o fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Serenay SarÄ±kaya annesinin yÄ±llardÄ±r gizlediÄŸi turistik bir alanda Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


Angelina Jolie'nin boÅŸanma kararÄ±nÄ± duyan eski sevgilisi telefona koÅŸtu

Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± duyan 5 yÄ±l Ã¶nceki sevgilisi Leto telefonla Jolie'yi arayarak tesellide bulundu.


MÃ¼slÃ¼man olan Lindsay Lohan Kur'an okumak Ã§ok huzur verici

ÃœnlÃ¼ Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, Ä°slam'la iliÅŸkisi iÃ§in "Kur'an-Ä± Kerim okumak bana Ã§ok huzur veriyor" dedi.