Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 13:00

Angelina Jolie'nin boÅŸanma kararÄ±nÄ± duyan eski sevgilisi telefona koÅŸtu


Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± duyan 5 yÄ±l Ã¶nceki sevgilisi Leto telefonla Jolie'yi arayarak tesellide bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'ten boÅŸanmak için dava açan Angelina Jolie, teselliyi eski sevgilisinde buldu. Jolie'nin, 5 yÄ±l birlikte olduÄŸu eski sevgilisi aktör Jared Leto ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Angeline Jolie'nin eski sevgilisi Jared Leto, boÅŸanma haberini duyunca neredeyse her gün teselli vermek için Jolie'yi aradÄ±ÄŸÄ± söylentileri çÄ±ktÄ±. Hafta içinde Los Angeles'ta baÅŸ baÅŸa yemek yiyen ikilinin, tekrar aÅŸk yaÅŸamasÄ±nÄ±n an meselesi olduÄŸunu belirten kaynaklar, boÅŸanma gerçekleÅŸmeden ciddi bir iliÅŸkiye sÄ±cak bakmayan Jolie'nin, yine de Leto'nun ilgisinden memnun olduÄŸunu ileri sürdüler.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Serenay SarÄ±kaya yÄ±llardÄ±r gizlenen o fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Serenay SarÄ±kaya annesinin yÄ±llardÄ±r gizlediÄŸi turistik bir alanda Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


Dizide tanÄ±ÅŸtÄ±lar artÄ±k aÅŸklarÄ±nÄ± saklamÄ±yorlar

FOX TV'de yayÄ±nlanan "Kiraz Mevsimi" dizisinde tanÄ±ÅŸan Serkan Ã‡ayoÄŸlu ve Ã–zge GÃ¼rel artÄ±k iliÅŸkilerini gizlemiyorlar.


MÃ¼slÃ¼man olan Lindsay Lohan Kur'an okumak Ã§ok huzur verici

ÃœnlÃ¼ Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, Ä°slam'la iliÅŸkisi iÃ§in "Kur'an-Ä± Kerim okumak bana Ã§ok huzur veriyor" dedi.