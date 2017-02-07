Angelina Jolie'nin boÅŸanma kararÄ±nÄ± duyan eski sevgilisi telefona koÅŸtu

Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± duyan 5 yÄ±l Ã¶nceki sevgilisi Leto telefonla Jolie'yi arayarak tesellide bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'ten boÅŸanmak için dava açan Angelina Jolie, teselliyi eski sevgilisinde buldu. Jolie'nin, 5 yÄ±l birlikte olduÄŸu eski sevgilisi aktör Jared Leto ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Angeline Jolie'nin eski sevgilisi Jared Leto, boÅŸanma haberini duyunca neredeyse her gün teselli vermek için Jolie'yi aradÄ±ÄŸÄ± söylentileri çÄ±ktÄ±. Hafta içinde Los Angeles'ta baÅŸ baÅŸa yemek yiyen ikilinin, tekrar aÅŸk yaÅŸamasÄ±nÄ±n an meselesi olduÄŸunu belirten kaynaklar, boÅŸanma gerçekleÅŸmeden ciddi bir iliÅŸkiye sÄ±cak bakmayan Jolie'nin, yine de Leto'nun ilgisinden memnun olduÄŸunu ileri sürdüler.