Survivor'da diskalifiye kararÄ± Acun hangi oyuncuyu yarÄ±ÅŸmadan Ã§Ä±kartacak

Survivor'Ä±n bu akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ä°lhan MansÄ±z ve Fatih HÃ¼rkan arasÄ±nda kavga yaÅŸanacak.

Survivor'da bu gece ödül oyunu heyecanÄ± ve eleme konseyi gerilimi yaÅŸanacak. Survivor ödül oyununu kim kazanacak sorusu merak konusu olurken, Survivor ödül oyunu sonrasÄ± Ä°lhan ve Fatih arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim geceye damgasÄ±nÄ± vuracak. Ä°lhan MansÄ±z ve Fatih Hürkan ödül oyunu sÄ±rasÄ±nda kavgaya tutuÅŸuyor. Araya giren diÄŸer oyuncularÄ±n çabasÄ±nÄ±n yeterli olmamasÄ± ve ikilinin kavga ederken yere düÅŸmesi gecenin dikkat çekici ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan olacak. Bu kavganÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi herkes aynÄ± soruyu soruyor: Ä°lhan ya da Fatih'ten biri diskalifiye olur mu?