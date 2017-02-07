Mahmut Tuncer'e Cincon davasÄ± 5 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanacak

Ä°zmir'de Mahmut Tuncer'in 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± "Cincon" isimli eserinin mÃ¼ziÄŸinin kendisine ait olduÄŸunu sÃ¶yleyen davacÄ± Bilgin Ã‡etin 5 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§tÄ±.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Ä°zmir'de müzisyenlik yapan Bilgin Çetin, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°zmir Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine verdiÄŸi dava dilekçesinde, "Cincon" isimli eserinin melodisinin ÅŸarkÄ±cÄ± Mahmut Tuncer tarafÄ±ndan kendisine hiçbir telif ücreti ödenmeksizin izinsiz olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Bilgin Çetin'in avukatÄ± Eren Evren, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°zmir Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesince atanan bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan müvekkile ait "Cincon" isimli eser ile Mahmut Tuncer'e ait "Ankara" isimli eserin ana melodi olarak aynÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸini belirtti. BilirkiÅŸi raporundan sonra sanatçÄ± Mahmut Tuncer'e arabuluculuk teklif ettiklerini ancak bunun kabul edilmediÄŸini savunan Evren, "Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z suç duyurusunda, Mahmut Tuncer ve albümün daÄŸÄ±tÄ±cÄ±sÄ± Özdemir Plak yetkilisinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesi uyarÄ±nca 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettik." dedi.

"BÄ°R GÜNLÜK SANATÇI DEÄžÄ°LÄ°Z"

SanatçÄ± Mahmut Tuncer ise suçlamalara iliÅŸkin ifade vereceÄŸini dile getirerek, "Bütün Ankara parçalarÄ± birbirine benziyor. Ufak bir bölümü, nakarat bölümü benziyor. Biz birinin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± kullanÄ±rsak, kiÅŸinin ismini yazÄ±yoruz. 1 günlük sanatçÄ± deÄŸiliz. Kimin haklÄ± kimin haksÄ±z olduÄŸuna mahkeme karar verecek." diye konuÅŸtu.