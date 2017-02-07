Zahide YetiÅŸ'in programÄ±nda bÃ¼yÃ¼k skandal o doktorun sÃ¶yledikleri ÅŸok etti

Zahide YetiÅŸ'in programÄ±nda Dr. Cihan Aksoy'un sorular karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi "11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar Ã§Ä±tÄ±r olur." aÃ§Ä±klamasÄ±na ne diyeceÄŸini bilemeyen Ã¼nlÃ¼ sunucu sadece gÃ¼ldÃ¼.

Zahide YetiÅŸ'in programÄ±na konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un seyirci sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada verdiÄŸi cevap herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi. Zahide YetiÅŸ'in "Seyircimiz 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n dizlerinden çÄ±tÄ±rdama sesi geldiÄŸini söylüyor. Ama Hocam 11 yaÅŸÄ±nda kÄ±zÄ±m demiÅŸler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman... Neden?" ÅŸeklindeki sorusuna esprili dille yanÄ±t vermek isteyen ünlü doktor büyük bir skandala imza attÄ±. "11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar çÄ±tÄ±r olur. Dizleri de çÄ±tÄ±rdar. Siz de daha çÄ±tÄ±rsÄ±nÄ±z demek" sözleriyle sunucuyla ÅŸakalaÅŸmayÄ± amaçlayan Dr. Aksoy'un cevabÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ne söyleyeceÄŸini bilemeyen Zahide YetiÅŸ ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan sadece gülümsemekle yetindi.