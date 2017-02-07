Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 15:18

Ã‡aÄŸla Åžikel en net aÃ§Ä±klama dedi AliÅŸan hakkÄ±nda konuÅŸtu


Sunucu ve model Ã‡aÄŸla Åžikel, senelerce program sunduÄŸu arkadaÅŸÄ± AliÅŸan hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; ÇaÄŸla ÅžÄ±kel yeni yÄ±lda büyük bir sürpriz yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± ve yÄ±lÄ±n ilk düÄŸününü AliÅŸan'Ä±n yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.SorularÄ± içtenlikle yanÄ±tlayan ÅžÄ±kel'e program partneri AliÅŸan'Ä±n "ÇaÄŸla ile biz asker arkadaÅŸÄ± gibiyiz" yanÄ±tÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. ÅžÄ±kel ise AliÅŸan'Ä±n bu açÄ±klamasÄ±na magazin gündeminde uzun süre konuÅŸulmaya aday olacak, "Ben de onu erkek olarak görmüyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. ÅžÄ±kel'e neden böylesine sert bir tepki verildiÄŸi sorulunca güzel isim, "AramÄ±zda bir ÅŸey olamayacaÄŸÄ±na dair en net açÄ±klama bu olabilir sanÄ±rÄ±m" demekle yetindi.

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