Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Fatih HÃ¼rkan kimdir

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2017'nin Ã¼nlÃ¼ler kadrosunda yer alan Fatih HÃ¼rkan kimdir? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Survivor’Ä±n tanÄ±dÄ±k simalarÄ±ndan olan Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸmuÅŸtur. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ) Makina MühendisliÄŸi bölümü mezunu olmasÄ±na raÄŸmen kariyerine mankenlikle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 1998'de Best Model of Turkey'de ülkemizi temsil eden Fatih Hürkan, yarÄ±ÅŸmada 2. seçilmiÅŸtir. Mankenlik kariyerinin ardÄ±ndan oyunculuÄŸa geçiÅŸ yapan Fatih Hürkan, 1998'de baÅŸrolünü Emrah'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Unutabilsem dizisinde ilk kez kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçmiÅŸtir.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Hürkan, Survivor’a sms oylamasÄ± sonucunda dahil oldu. Survivor Ünlüler adasÄ±na çok çabuk adapte olan Fatih Hürkan, yarÄ±ÅŸmalarda üst düzey performans gösterse de adada sakin bir tavÄ±r sergiliyordu. Ancak bugünkü bölümde ekran baÅŸÄ±ndakiler farklÄ± bir Fatih Hürkan ile karÅŸÄ±laÅŸacak gibi görünüyor. Survivor 7 Åžubat 14. bölüm tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ä°lhan MansÄ±z ve Fatih Hürkan kavga ediyor. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n fiziksel temasta bulunmasÄ± sonucu devreye diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lar giriyor.

Survivor’a bir hafta gecikmeli dahil olan Fatih Hürkan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 11 oyunun 4’ünde galibiyet 7’sinde ise maÄŸlubiyet aldÄ±. Ünlüler takÄ±mÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n puanÄ± ise 11.