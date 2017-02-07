Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ±'nÄ±n hayatÄ± ve spor geÃ§miÅŸiyle ilgili detaylar haberimizde

YarÄ±ÅŸma boyunca katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi 27 oyunda toplam 15 galibiyet alan Adem KÄ±lÄ±çcÄ±, 12 kez maÄŸlup gelmiÅŸtir. Tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n kÄ±stas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 1.88-0.59 performans aralÄ±ÄŸÄ±nda 1.33'lük bir puanlamaya sahip olan Adem KÄ±lÄ±çcÄ±, grup oyunlarÄ±nda hiç maÄŸlubiyet yüzü görmedi. Birebirde ise 8 galibiyet 9 maÄŸlubiyet alan genç boksör, ünlüler takÄ±mÄ± adÄ±na iyi bir istatistiÄŸe sahip.

ADEM KILIÇCI KÄ°MDÄ°R?

Adem KÄ±lÄ±ççÄ± (d. 18 Nisan 1986, AÄŸrÄ±/Merkez), Türk boksör. Ä°stanbul'daki Fenerbahçe Boks Åžubesi'nin üyesidir.

Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks ÅžampiyonasÄ±'nda gümüÅŸ madalya aldÄ±.

Åžikago'nun ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± 2007 Dünya Amatör Boks ÅžampiyonasÄ±'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz OlimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda 10 AÄŸustos günü 69 kiloda ilk turda Ä°ngiliz Billy Joe Saunders'a sayÄ±yla yenilerek elendi. Ä°lk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan KÄ±lÄ±ççÄ±, müsabakadan da 14-3 yenik ayrÄ±ldÄ±.

2009 Akdeniz OyunlarÄ±nda gümüÅŸ madalya aldÄ±.(Ä°talya Pascara)

2011 Büyükler Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda GümüÅŸ Madalya kazandÄ±. (ANKARA)

2013 Akdeniz OyunlarÄ±nda AltÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±r (MERSÄ°N)

2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediÄŸi APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Åžampiyonu olarak Rio OlimpiyatlarÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Olimpik SonuçlarÄ±

1.turda Ä°ngiliz Billy Joe Saunders'e 14-3 yenildi. 2012

1.turda TürkmenistanlÄ± Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.

2.turda SÄ±rp Aleksandar Drenovak'Ä± 20-11 yendi.

Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.

Londra OlimpiyatlarÄ±nda 5. olmuÅŸtur.