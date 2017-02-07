Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye ÅžengÃ¼l kimdir

TV8 kanalÄ±ndan ekrana gelen Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bu seneki yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Sabriye ÅžengÃ¼l tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor

Sabriye Åžengül, takÄ±m içerisinde 8 müsabaka kazanmÄ±ÅŸ, 8 müsabaka da kaybetmiÅŸtir. Tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± 1.88-0.59 performans puanÄ± arasÄ±nda sahip olduÄŸu 1.06 ile fena bir performansa sahip olmayan Sabriye Åžengül, en büyük baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± grup oyunlarÄ±nda aldÄ±.

Ä°kili oyunlarda 4 oyundan üçünü kazanan Sabriye, grup oyunlarÄ±nda ise 3 oyundan ikisini kazanmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r.

SABRÄ°YE ÅžENGÜL KÄ°MDÄ°R?

Sabriye Åžengül (d. 1988; ÅžalpazarÄ±, Trabzon), Türk kickboksçu. Spora hentbol oynayarak baÅŸladÄ±. 2006'da boksa baÅŸladÄ±. Türkiye ÅŸampiyonluklarÄ±, uluslararasÄ± boks ÅŸampiyonluÄŸu ve K1 Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±. 23 Nisan 2016'da Ä°stanbul'da WKU Dünya ÅžampiyonluÄŸu için kemer maçÄ±na çÄ±ktÄ± ve BelçikalÄ± Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya ÅŸampiyonu oldu.

2006 yÄ±lÄ±nda boksla tanÄ±ÅŸan Sabriye Åžengül, ilk olarak hentbolla kariyerine baÅŸladÄ± daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa baÅŸladÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Åžampiyonu olan Sabriye Åžengül, ailesinden bir süre boks yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakladÄ±. Fakat ÅŸampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çÄ±kÄ±nca ailesine söylemek zorunda kaldÄ±. Ailesi ilk baÅŸlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye ÅŸampiyonluÄŸu elde eden Sabriye Åžengül'ün K1 Dünya KarmasÄ± ve UluslararasÄ± boks ÅŸampiyonluÄŸu bulunmaktadÄ±r. Tv8'de yayÄ±nlanan sunuculuÄŸunu ve yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n üstelendiÄŸi Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndandÄ±r.

VerdiÄŸi röportajlarda her fÄ±rsatta sporun hayatÄ±ndaki önemini anlatan Sabriye Åžengül, spor hayatÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle anlatÄ±yor: “Önceleri hentbol oynuyordum. HÄ±rslÄ±, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapÄ±m var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapÄ±mdan dolayÄ± sertleÅŸtiÄŸim oldu. HocalarÄ±m, ‘Sabriye hentbolcular bize lazÄ±m. Sen boks ile uÄŸraÅŸ' deyince neden olmasÄ±n dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye ÅŸampiyonluÄŸum var. UluslararasÄ± boks ÅŸampiyonluÄŸum ve K1 Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸum bulunuyor.”