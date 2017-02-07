Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m daha ilk gÃ¼nden sosyal medyada tepki aldÄ±

Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in yeni sunucusu olan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk gÃ¼nde sosyal medyada eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu

Kenan IÅŸÄ±k'la efsaneleÅŸen "Kim Milyoner Olmak Ä°ster"in sunuculuÄŸunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk performansÄ±yla seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ancak YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ilk performansÄ± performansÄ± sosyal medyada büyük eleÅŸtiri konusu oldu.

PERFORMANSI YERDEN YERE VURULDU

YarÄ±ÅŸmanÄ±n yayÄ±na girmesinin ardÄ±ndan henüz dakikalar geçmiÅŸken sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Twitter üzerinden Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n performansÄ±nÄ± yerden yere vurmaya baÅŸladÄ±.

ÖNCE BÄ°RÄ°NCÄ° SIRAYA OTURDU, SONRA LÄ°STEDEN ÇIKTI

TT listesinde birinci sÄ±raya oturan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ismi, olumsuz yorumlarÄ±n artmasÄ±yla bir anda listeden çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte atÄ±lan tweetlerden bazÄ±larÄ±:

Kenan IÅŸÄ±k uyansa programÄ± Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sunduÄŸunu görse tekrardan komaya girer adamcaÄŸÄ±z.

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m Kim Milyoner Olmak Ä°ster e kayyum olarak atanmÄ±ÅŸ

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'la ilgili yapÄ±lan yorumlar çok komik ya. :D Ama haklÄ±lar sen git Kenan IÅŸÄ±k ve Selçuk Yöntem'den sonra onu getir. :D

Kaynak: Mynet