Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 17:10

Serkan Ã‡ayoÄŸlu ve Ã–zge GÃ¼rel Ã§ifti aÅŸklarÄ±nÄ± gizlemeden yaÅŸÄ±yorlar

Ã–zge GÃ¼rel ve Serkan Ã‡ayoÄŸlu

Kiraz Mevsimi dizisinin Ã–ykÃ¼ ve Ayaz'Ä± Ã–zge GÃ¼rel ve Serkan Ã‡ayoÄŸlu aÅŸklarÄ±nÄ± doludizgin yaÅŸÄ±yorlar

Kiraz Mevsimi'nde Öykü ve Ayaz rollerini canlandÄ±ran Özge Gürel ve Serkan ÇayoÄŸlu da set aÅŸÄ±klarÄ±ndan. Ä°kili sette tanÄ±ÅŸÄ±p kÄ±sa süre sonra sevgili olmuÅŸlardÄ±. Ancak iliÅŸkilerini hiç göz önünde yaÅŸamadÄ±lar. Bu nedenle sÄ±k sÄ±k ayrÄ±lÄ±k dedikodularÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

ÖZGE GÜREL VE SERKAN CAYOÄžLU AÅžKI DOLU DÄ°ZGÄ°N DEVAM EDÄ°YOR

Özge Gürel ve Serkan ÇayoÄŸlu kÄ±sa süreli bir ayrÄ±lÄ±k da yaÅŸadÄ±lar. Ama ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan aÅŸklarÄ±na dolu dizgin devam ettiler. ArtÄ±k birlikte fotoÄŸraf bile paylaÅŸÄ±yorlar.Sabaha kadar süren eÄŸlencenin görüntüleri sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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