Hayat ÅžarkÄ±sÄ±'nda HÃ¼lya Kerim'i terk mi ediyor 41. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizinin 41. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda HÃ¼lya ile Kerim arasÄ±nda sular durulmuyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat ÅžarkÄ±sÄ± 41. bölüm FragmanÄ±nda Hülya'nÄ±n Kerim'e ettiÄŸi laflar, Kerim'in canÄ±nÄ± yakacak kadar acÄ±tÄ±r. DoÄŸuma yetiÅŸemeyen Kerim, Hülya'nÄ±n geçmiÅŸte baÅŸÄ±na gelenleri talihsiz bir ÅŸekilde öÄŸrenmesinin üzerine karar sürecine girer ve Hülya'ya haksÄ±zlÄ±k ettiÄŸini düÅŸünerek piÅŸman olur. Ancak artÄ±k kendisini affettirmesi hiç kolay olmayacaktÄ±r. Hülya'yÄ± yeniden kazanmak isteyen Kerim, Hülya'dan iÅŸittiÄŸi sözler karÅŸÄ±sÄ±nda neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r. Hülya'nÄ±n affetmeyen kesin tavrÄ±, Kerim'i çileden çÄ±kartÄ±p yÄ±pratÄ±cÄ± kelimelerin aÄŸzÄ±ndan dökülmesine sebep olur. Kerim'in kendine olan desteÄŸini göremeyen Hülya, tüm yaÅŸananlar sonrasÄ± boÅŸanma konusunda kararlÄ± adÄ±mlar atar. Herkesin içinde mahkeme yolunda olduÄŸunu belirterek durumdaki ciddiyeti belli eder. Kerim, bu durumu tersine çevirmek için ne hamleler yapacak? Tüm bu stresli durumlar yaÅŸanÄ±rken Hülya'nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± yere gizlice giren gizemli kiÅŸi kim? Bu gelen davetsiz kiÅŸi hülya için tehlike arz ediyor mu?