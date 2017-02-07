EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 56. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da bu akÅŸam HÄ±zÄ±r'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde öfkesini kontrol edemeyen HÄ±zÄ±r, bitap halde Ercüment'e haddini bildirmeye gitmiÅŸtir; ama artÄ±k aynÄ± masada oturduklarÄ±ndan ÅŸahsi bir hesaplaÅŸma sonucu birbirlerini öldüremezler.

Ceylan'Ä±n sahip olduÄŸu bu bilgiyi Meryem'le paylaÅŸmasÄ± huzur kaçÄ±racaktÄ±r.

KonuÅŸacak bir ÅŸeyi kalmadÄ±ÄŸÄ±ndan eski dostlarÄ±na olan nefretini beklenmedik bir ÅŸekilde gösterir. Masa üyeleri, hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±klarÄ± adamÄ±n yaptÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rlar. Etrafa saçÄ±lan kurÅŸunlar kardeÅŸliÄŸi bozacaktÄ±r.

HÄ±zÄ±r'Ä±n gazabÄ±ndan masadakiler de nasibini alacaktÄ±r. O'nu kurtarmak adÄ±na el kaldÄ±ran dostlarÄ±nÄ± artÄ±k düÅŸman gibi görmektedir. Ä°lyas ve Esra cephesinde ise iÅŸler bir türlü yoluna girmez. AdÄ±m atma sÄ±rasÄ± Ä°lyas'tadÄ±r fakat bu öyle kolay olmayacaktÄ±r. HÄ±zÄ±r ile otel odasÄ±nda bir araya gelen Suzi, gün geçtikçe Meryem için daha büyük bir tehdit oluÅŸturur.