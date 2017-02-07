AvÅŸar kÄ±zÄ± AyvalÄ±k halkÄ±na bÃ¶yle destek verdi

HÃ¼lya AvÅŸar, AyvalÄ±k AdalarÄ± Tabiat ParkÄ± hakkÄ±nda Ã§Ä±kan imar planÄ± hakkÄ±nda paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n AyvalÄ±k genelinde 2 yÄ±l önce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± SÄ°T yeniden deÄŸerlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonuçlandÄ±. ÇalÄ±ÅŸma sonucunda AyvalÄ±k AdalarÄ± Tabiat ParkÄ±'nÄ±n büyük bölümüyle Cennet Tepesi sÄ±rtlarÄ±nÄ±n imara açÄ±lmasÄ± ön görülüyor. BakanlÄ±ÄŸÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± AyvalÄ±k halkÄ± tarafÄ±ndan büyük tepki topladÄ±. Ünlü sanatçÄ± Hülya AvÅŸar, AyvalÄ±k halkÄ±nÄ±n tepkisini çeken çalÄ±ÅŸmaya Instagram hesabÄ±ndan destek oldu. Sözcü Gazetesi'nde konuyla ilgili SaygÄ± Öztürk imzalÄ± bir haberin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken AvÅŸar KÄ±zÄ±, haberin yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan yorumlara kapatarak paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m: