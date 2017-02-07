Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 20:51

Ä°ÅŸte Survivor Eser West'in eski eÅŸinin hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmeyen fotoÄŸraflarÄ±


Survivor Eser West'in eski eÅŸi Maax West'in cesur fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±.

ABD doÄŸumlu West, 'KÄ±smetse Olur' adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±nda damat adayÄ± olarak milyonlarÄ±n sempatisini kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Cansel Çördük ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla gündem olup, evlenme teklifinde bulunmuÅŸtu. Her ÅŸey süt liman giderken West'in, daha önce evli olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ büyük skandal yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Eser West, eski eÅŸi Maax West ile olan evliliÄŸinin gerçek bir evlilik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bir arkadaÅŸÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak için kaÄŸÄ±t üzerinde bir evlilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf edip, niÅŸanlÄ±sÄ± Cansel'le iliÅŸkisini kurtarmak için elinden geleni yaptÄ±. BaÅŸardÄ± da. TasarÄ±mcÄ±lÄ±k bitiren, spor hocasÄ± Maax West ise kaslÄ± vücudu, cesur ve çÄ±lgÄ±n pozlarÄ±yla Instagram'da olay yaratÄ±yor.

Ä°ÅŸte Maax West'in o fotoÄŸraflarÄ±: 

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